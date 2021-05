Wie das Polizeipräsidium Offenburg in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird seit dem 24, Mai der 58 Jahre alte Thomas Konrad M. aus Baden-Baden vermisst. Hinweise zum Verbleib des Vermissten, nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

"Seit den Abendstunden des 24. Mai wird der 58 Jahre alte Thomas Konrad M. aus Baden-Baden vermisst. Angehörige und Polizei sind seither auf der Suche nach dem Mann, der am Montagnachmittag sein Wohnanwesen in Haueneberstein verließ und seither unbekannten Aufenthaltes ist", heißt es in der Pressemitteilung.

Beschreibung der vermissten Person: