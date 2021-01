vor 4 Stunden Baden-Baden SEK-Einsatz in Oos: 52-Jähriger droht mit Explosion

Am Donnerstag, gegen 9.40 Uhr, verständigten besorgte Einwohner eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße in Oos die Polizei, da diese ein lautes Knallgeräusch vernommen hatten. Als Polizei und Feuerwehr vorsorglich die Bewohner des Hauses evakuierten, bedrohte ein 52-jährigen Mann die Einsatzkräfte und kündigte eine Explosion an. Daraufhin wurde eine Hubschrauberstaffel sowie Spezialkräfte hinzugezogen. Inzwischen konnte der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, festgenommen werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Offenburg hervor.