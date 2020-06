vor 1 Stunde Bühl Öl im Bach? Mutmaßliche Umweltverschmutzung ruft Feuerwehr in Bühl auf den Plan

Ein mutmaßlicher Ölfilm in dem Bach "Salzwässerle" sorgte am frühen Mittwochabend in Bühl für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Recherchen zum Ursprung der Verunreinigung dauern unter Einbindung des Umweltamtes an.