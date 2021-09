vor 3 Stunden Baden-Baden Großbrand in Baden-Badener Hotel: 160 Personen evakuiert - Innenstadt abgesperrt

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Hotel in die Baden-Badener Innenstadt gerufen. 160 Gäste mussten evakuiert und die Innenstadt rund um den Brandort abgesperrt werden. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Darüber hinaus muss mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt gerechnet werden. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden soll sich im zweistelligen Millionenbereich bewegen.