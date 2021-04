vor 3 Stunden Baden-Baden Evakuierung in Baden-Baden? Mögliche Fliegerbomben in Grünanlage gefunden

Im Wörthböschelpark in Baden-Baden sollen möglicherweise bis zu vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, müssten - je nach Größe der Bombe - zwischen 2.000 und 3.000 Menschen für die Entschärfung ihre Häuser verlassen. Ob es soweit kommt, werde sich in den kommenden Tagen herausstellen. Eine Evakuierung sei dann für den 9. Mai geplant, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag.