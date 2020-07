In Oppenau hat ein 31-jähriger Mann bei einer Kontrolle mehrere Polizisten entwaffnet und ist geflüchtet. Die Polizei ruft die Öffentlichkeit zu Vorsicht auf und bittet um Zeugenhinweise.

Donnerstag

20:06 Yves Rausch soll rechtsradikale Gesinnung gezeigt haben

Der gesuchte 31-Jährige von Oppenau im Schwarzwald ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft als Jugendlicher unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Er habe im Alter von 15 Jahren das Schild eines Jugendwerks durch Entfernen und Hinzufügen von Buchstaben so verändert, dass die Aufschrift die Worte "Juden weg" enthielt, teilte die Staatsanwaltschaft Offenburg am Donnerstag mit.

Außerdem sei während des Aufenthalts in dem Jugendwerk eine rechtsradikale Gesinnung zum Ausdruck gekommen, unter anderem durch Verwendung von Hakenkreuzen und SS-Symbolen sowie judenfeindliche Äußerungen. Die Jugendstrafe von acht Monaten mit Bewährung wurde nach einer Phase ohne weitere Vorkommnisse erlassen.

Später habe es keine weiteren Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Straftaten mehr gegeben. Die "Stuttgarter Nachrichten" hatten zuvor über die Verurteilung berichtet. 2010 war der Mann wegen schwerer Körperverletzung zu einer dreieinhalbjährigen Jugendstrafe verurteilt worden. Er hatte mit einer Armbrust auf eine Bekannte geschossen.

Bei ihrer bisher erfolglosen Suche nach dem Mann setzt die Polizei jetzt auch auf die Hilfe von Überlebensexperten, Polizeipsychologen und ortskundigen Förstern. Insbesondere die Psychologen sollen sich in den 31-Jährigen hineinversetzen, um Anhaltspunkte zu seinem Verbleib zu bekommen, wie Polizeisprecher Yannik Hilger sagte. Nach wie vor sind zwischen 200 und 300 Polizisten an der Suche beteiligt. Die Beamten kontrollierten am Donnerstag weiter das Gebiet.

Das vermeintliche "Manifest" des Mannes stammt indes nach Einschätzung der Polizei aller Wahrscheinlichkeit nach nicht von dem 31-Jährigen. Es gebe viele Hinweise, dass der Text mit der Kritik an der Technisierung des Lebens und über das einfache Leben im Wald nicht von ihm geschrieben worden sei. Das Schreiben ist laut Hilger derzeit für die Ermittlungen ohne Bedeutung.

Nach SWR-Angaben soll ein Mann aus Nordrhein-Westfalen das sogenannte Waldläufer-Manifest 2005 verfasst haben. Dies habe er dem Sender erklärt, berichtete der SWR. Ein Bekannter, der das Schreiben gesehen habe, habe die Version bestätigt.

12:50 Polizei durchsucht mögliche Unterschlüpfe

Mittlerweile gingen die Ermittler über 270 Hinweisen über potentielle Unterschlüpfe oder Sichtungen des Tatverdächtigen nach. So wurden bereits verschiedene Höhlen, alte Bunkeranlagen und verlassene Gebäude durchsucht. Örtlich betrachtet bündeln sich die Hinweise zwar rund um Oppenau, es gingen jedoch auch Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen aus Regionen außerhalb des Renchtals ein, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Aktuell wurde heute Morgen unter anderem in einer Behörde in Offenburg ein dem Gesuchten ähnlich sehender Mann einer Kontrolle unterzogen. Von dem tatsächlichen Tatverdächtigen fehlt jedoch bislang noch immer jede Spur. In Oppenau sind auch die kommenden Tage kontinuierlich Beamte im Rahmen der Präventionsarbeit im Einsatz, welche den Bürgern Verhaltensempfehlungen zur Hand geben.

07:50 Nach vier Tagen noch immer keine Spur

Auch am Donnerstag geht die Suche nach Ives Rausch weiter. Von dem Mann fehle nach vier Tagen noch immer jede Spur, teilte die Polizei am Morgen mit.

Mittwoch

14:00 Polizei prüft mögliches Manifest des Flüchtigen

Die Polizei prüft ein mögliches Manifest des Mannes, der seit Sonntag mit vier geraubten Polizeipistolen im Schwarzwald auf der Flucht ist. Es sei aber nicht gesichert, dass der Text tatsächlich von dem 31-Jährigen stamme, sagte Polizeisprecher Yannik Hilger am Mittwoch.

Es sei keine politische Richtung daraus abzuleiten, es handele sich um einen Hinweis unter vielen. Der Text bestätige in erster Linie die Affinität des Mannes zum Wald, sagte Hilger. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über das Manifest berichtet, in dem es um Kritik an der Technisierung des Lebens und das einfache Leben im Wald geht. Medienberichten zufolge war der Text in einem Lokal hinterlegt.

Die Polizei setzte ihre Fahndung nach dem Flüchtigen auch am Mittwoch fort. Viele Maßnahmen liefen jetzt im Hintergrund ab, sagte Hilger. In Oppenau seien Präventionsteams der Polizei unterwegs, um die Menschen zu beraten. Die Beamten kontrollierten weiterhin das Gebiet, in dem sich der Mann aufhalten könnte. Auch Spezialkräfte seien im Einsatz.

Dienstag

16:50 Polizei geht von längerer Suche aus

Die Polizei geht von einer längeren Suche nach dem 31-Jährigen aus, der am Sonntag die Dienstwaffen von vier Polizisten geraubt hat und in den Wald geflüchtet ist. "Wir werden nicht nachlassen", sagte der Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter am Dienstag in Oppenau. "Wir haben einen langen Atem."

Aktuell seien rund 200 Polizisten im Einsatz. Im Zusammenhang mit der Suche wurde zudem ein Hinweistelefon eingerichtet. Beamte nehmen unter den Telefonnummern: 0781/21-3333 und 0781/21-3334 Anrufe aus der Bevölkerung entgegen. Bürger können dort Hinweise bezüglich des Tatverdächtigen oder beobachteter Sachverhalte abgeben und die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen.

Am Montag hätten bis zu 440 Beamte, darunter Spezialkräfte, das unwegsame und steile Waldgelände im Ortenaukreis umstellt und durchsucht sowie das Städtchen Oppenau gesichert.

Montag

19:26 Fahndung dauert weiter an

Die großangelegte Fahndung nach dem Gesuchten dauert weiter an. Die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg gegen den Beschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe erlassen.

12:00 Hundertschaften durchkämmen Waldgebiete

Mit einem Großaufgebot von mehreren Hundert Einsatzkräften durchkämmt die Polizei derzeit die Waldgebiete nördlich von Oppenau ausgehend vom Burgerwald, bisher ohne Erfolg.

Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Gesuchte bereits in den Wochen zuvor Unterschlupf im Wald gesucht hat und dort abgetaucht war. Zudem konnte er am Samstag gegen 11.50 Uhr im Bereich der 'Kleinebene' von Zeugen gesehen werden. "Deshalb geht die Polizei davon aus, dass sich der 31-Jährige in dem unwegsamen Gelände rund um Oppenau sicher bewegt und sehr gut auskennt", so die Polizei in einer aktuellen Pressemeldung.

Gegen den bewaffneten Mann führt die Staatsanwaltschaft Offenburg aufgrund der gestrigen Vorkommnisse ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit dem unerlaubten Führen einer Schusswaffe. "Im Stadtgebiet Oppenau zeigt die Polizei mit Unterstützung von Helfern der Feuerwehr, des THW und der Rettungsdienste weiter starke Präsenz."

Aus aktuellem Anlass erging durch die Deutsche Flugsicherung mit sofortiger Wirkung ein Durchflugverbot mit einem Radius von drei nautischen Meilen um Oppenau. Dieses Verbot umfasst auch das Aufsteigen lassen von Drohnen, so die Polizei.

09:00 Oppenau im Ausnahmezustand

Am Sonntag wurde der Polizei gemeldet, dass sich an einer Hütte bei Oppenau ein verdächtiger Mann aufhalte. Er war mit Tarnmustern bekleidet und führte unter anderem Pfeil und Bogen mit sich.

"Eine Kontrolle brachte ans Licht, dass er auch ein Messer sowie eine Pistole bei sich trug", gibt die Polizei am Sonntag bekannt. Auf bislang noch nicht geklärte Weise gelang es dem Mann, den Beamten die Dienstwaffen abzunehmen und in den Wald zu flüchten.

Spezialkräfte fahnden nach dem Verdächtigen

Mit einem Großaufgebot wird nun nach dem 31-Jährigen gefahndet. Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgen zum größten Teil in unübersichtlichem Gelände. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg und benachbarten Präsidien hatten am Sonntag mit Unterstützung von Spezialkräften, Hundeführern und der Bundespolizei mögliche Verstecke in den Wäldern bei Oppenau überprüft und nach dem Flüchtigen durchsucht.

In der Stadt Oppenau herrscht an diesem Morgen ein Ausnahmezustand: Die Kindergärten und Schulen bleiben geschlossen, auch das Freibad lässt an diesem Tag keine Besucher ein. Das gibt die Stadt unter anderem auf Facebook bekannt.

Auch am Montagmorgen wird die Suche fortgesetzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, verschiebbare Tätigkeiten im Freien wenn möglich zu unterlassen. "Meiden Sie Waldgebiete im Bereich Oppenau!", warnt die Polizei. Bürger werden gebeten, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen mit dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen!

Täterbeschreibung der Polizei: Der Mann (Yves Rausch) ist 31 Jahre alt, in Tarnmustern bekleidet und mit hoher Wahrscheinlichkeit bewaffnet. Er ist 1,70 Meter groß, schlank und trägt eine Brille. Er soll zudem einen Kinnbart und eine Teilglatze tragen. Der Verdächtige ist ohne festen Wohnsitz und hält sich möglicherweise im Waldgebiet rund um Oppenau auf.