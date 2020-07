In Oppenau hat ein 31-jähriger Mann bei einer Kontrolle mehrere Polizisten entwaffnet und ist geflüchtet. Die Polizei ruft die Öffentlichekeit zu Vorsicht auf und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonnatg wurde der Polizei gemeldet, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann aufhalte. Er war mit Tarnmustern bekleidet und führte unter anderem Pfeil und Bogen mit sich.

"Eine Kontrolle brachte ans Licht, dass er auch ein Messer sowie eine Pistole bei sich trug", gibt die Polizei am Sonntag bekannt. Auf bislang noch nicht geklärte Weise gelang es dem Mann, den Beamten die Dienstwaffen abzunehmen und in den Wald zu flüchten.

Spezialkräfte fahnden nach dem Verdächtigen

Mit einem Großaufgebot wird nun nach dem 31-Jährigen gefahndet. Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgen zum größten Teil in unübersichtlichem Gelände. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg und benachbarten Präsidien hatten am Sonntag mit Unterstützung von Spezialkräften, Hundeführern und der Bundespolizei mögliche Verstecke in den Wäldern bei Oppenau überprüft und nach dem Flüchtigen durchsucht.

Auch am Montagmorgen wird die Suche fortgesetzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, verschiebbare Tätigkeiten im Freien wenn möglich zu unterlassen. "Meiden Sie Waldgebiete im Bereich Oppenau!", warnt die Polizei. Bürger werden gebeten, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen mit dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen!

Täterbeschreibung der Polizei: Der Mann (Yves R.) ist 31 Jahre alt, in Tarnmustern bekleidet und mit hoher Wahrscheinlichkeit bewaffnet. Er ist 1,70 Meter groß, schlank und trägt eine Brille. Er soll zudem einen Kinnbart und eine Teilglatze tragen. Der Verdächtige ist ohne festen Wohnsitz und hält sich möglicherweise im Waldgebiet rund um Oppenau auf.