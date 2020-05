vor 7 Stunden Baden-Baden Ex-Freundin erwürgt? Mordprozess in Baden-Baden beginnt zum zweiten Mal

Ein wegen der Corona-Pandemie ausgesetzter Mordprozess gegen einen 24-Jährigen wird von heute an in Baden-Baden neu aufgerollt. Der Mann muss sich vor dem Landgericht verantworten, weil er Ende September vergangenen Jahres seine Ex-Freundin in seiner Wohnung in Bühlertal (Kreis Rastatt) erwürgt haben soll.