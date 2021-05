vor 2 Stunden Baden-Baden Dritte Fliegerbombe im Baden-Badener Wörthböschel entdeckt

In einer Grünanlage in Baden-Baden ist nun eine dritte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag. Bereits am Montag wurden zwei Blindgänger entdeckt. An einer vierten verdächtigen Stelle in dem Park werde weiter gegraben. An diesem Donnerstag soll feststehen, ob auch hier eine Bombe liegt.