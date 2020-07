vor 6 Stunden Baden-Baden Bombendrohung in Baden-Baden: Polizei räumt Gerichtsgebäude

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Dienstag ein Gerichtsgebäude in Baden-Baden durchsucht. Die Ermittlungen, bei denen auch ein Sprengstoffspürhund eingesetzt wurde, hätten keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr ergeben, teilte die Polizei am Vormittag mit.