vor 5 Stunden Baden-Baden Besucher bestaunen Oldtimer in Baden-Baden

Am Ende spielte das Wetter doch einigermaßen mit: Am Wochenende konnten Besucher beim 44. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden noble und antiquierte Karossen bewundern. Echte Liebhaber und Interessierte schlenderten durch den Kurpark, in den angesichts der aktuellen Corona-Lage mehr als 2.000 Besucher gleichzeitig durften. Höhepunkt des Treffens ist die Prämierung der 120 schönsten Oldtimer mit Pokalen.