vor 16 Stunden Ottersweier Tödlicher Autounfall auf A5 bei Ottersweier: Autofahrer prallt gegen LKW

Am Sonntagnachmittag ist ein junger Autofahrer auf der A5 gegen einen Sattelzug geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern wurde die Autobahnauffahrt Bühl in Richtung Süden gesperrt, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Der Verkehr staute sich auf drei Kilometer, der LKW Fahrer blieb unverletzt.