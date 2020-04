Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Rastatt-Süd hat sich am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Norden ein Unfall mit einem Kieslaster ereignet. Aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen noch bis 16 Uhr gesperrt, der Verkehr staut sich auf rund drei Kilometer.

"Der mit Kies beladene Lkw war auf der A5 in Richtung Norden unterwegs, als der Fahrer aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über den Laster verlor und in die Lärmschutzwand krachte", schreibt die Polizei in einer Meldung an die Presse. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde sein Fahrzeug schwer beschädigt.