vor 10 Stunden Karlsruhe Zu schnell auf nasser Fahrbahn: 42-Jähriger mit Glück bei Unfall auf A5

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines BMW am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Baden-Baden in Richtung Süden. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.