03.10.2018 08:15 Baden-Baden Vorfahrt missachtet: Fahrradfahrerin wird durch Unfall mit Auto schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Straße "Herrenpfädel" in Baden-Baden in Richtung Haueneberstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Haueneberstein musste aufgrund des Unfalls teilweise gesperrt werden.