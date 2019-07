vor 2 Stunden Baku/Baden-Baden Unesco entscheidet 2020 über Kurstadt Baden-Baden als Welterbe

Nach der Anerkennung von zwei neuen Welterbestätten in Deutschland in diesem Jahr könnte bei der Unesco-Tagung 2020 Baden-Baden an der Reihe sein. Neben der Nominierung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt (Hessen) steht nach Angaben der deutschen Unesco-Kommission auch ein transnationaler Antrag auf Aufnahme europäischer Bäder aus dem 19. Jahrhundert in die Liste des Weltkulturerbes auf dem Programm. Dazu gehören die für ihre Mineralquellen bekannten deutschen Kurorte Baden-Baden, Bad Ems (Rheinland-Pfalz) und Bad Kissingen (Bayern).