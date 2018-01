vor 1 Stunde Baden-Baden Unbekannte Brandstifter: Brandserie hält Feuerwehr in Baden-Baden in Atem

Am Donnerstagabend kam es in Baden-Baden zu gleich drei Bränden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, konnten bereits zwei Verdächtige ermittelt, allerdings noch nicht gefasst werden.