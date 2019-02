vor 4 Stunden Baden-Baden Teurer Wein und Champagner: Bande betrügt Baden-Badener Hotel

Betrug mit teurem Alkohol: Mehrere Gastronomen und Hotels in Baden-Baden sahen sich zuletzt mit einer neuen kriminellen Masche konfrontiert. In einem Fall hatten die Täter nach Polizeiangaben vom Mittwoch Erfolg: Sie ergaunerten in einem Hotel alkoholische Getränke im Wert von mehreren tausend Euro.