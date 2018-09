vor 2 Stunden Baden-Baden Rea Garvey erhält "Pioneer of Pop"-Award

Beim New Pop Festival von SWR3 (13. bis 15. September) wird der irische Musiker Rea Garvey als "SWR3 Pioneer of Pop" ausgezeichnet. Der Preis geht an Künstler, die die Popmusik besonders geprägt haben.