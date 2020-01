vor 9 Stunden Baden-Baden Prozess um Brandstiftung in Baden-Baden: Anklage fordert neun Jahre Haft für 75-Jährigen

Wegen schwerer Brandstiftung und siebenfachen versuchten Mordes soll ein 75 Jahre alter Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Baden-Baden neun Jahre ins Gefängnis. Die Verteidigung plädierte am Dienstag vor dem Landgericht Baden-Baden auf ein Strafmaß von dreieinhalb Jahren, teilte eine Gerichtssprecherin weiter mit. Der Anklage zufolge soll der Senior Mitte März vergangenen Jahres ein Mehrfamilienhaus in der Kurstadt angezündet haben. Das Urteil sollte noch am Nachmittag fallen.