vor 2 Stunden Baiersbronn Platz für 30 Gäste: Zwischenlösung für "Köhlerstube" im Hotel Traube Tonbach gefunden

Nach dem verheerenden Brand im Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" hat das Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn eine erste Interimslösung in Betrieb genommen. Die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete und ebenfalls abgebrannte "Köhlerstube" mit Küchenchef Florian Stolte sei jetzt im Hausgastrestaurant "Silberberg" untergebracht und biete Platz für 30 Gäste, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit.