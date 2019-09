vor 7 Stunden Baden-Baden Nach schwerem Unfall auf A5 bei Baden-Baden: Rechte Fahrspur bleibt weiterhin gesperrt, Aufräumarbeiten am Dienstag

Ein Unfall zwischen einem Sattelzug und einem auf dem Pannenstreifen stehenden Fahrzeug hatte am Montagvormittag neben größerem Sachschaden auch erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Erst am Dienstag soll mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.