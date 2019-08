vor 5 Stunden Baden-Baden/Freiburg Nach Motorradunfall im Schwarzwald: OB Mergen aus Klinik entlassen

Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) hat nach ihrem schweren Motorradunfall am vergangenen Mittwoch inzwischen das Krankenhaus verlassen. Die 58-Jährige sei aber weiterhin in ärztlicher Behandlung, teilte ein Sprecher der Stadt Baden-Baden am Montag mit. Der Zustand ihres Mannes sei weiterhin kritisch. Beide waren auf dem Rückweg aus dem Urlaub gemeinsam auf einem Motorrad im Südschwarzwald im Kreis Waldshut verunglückt.