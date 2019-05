vor 1 Stunde Berlin/Stuttgart Mit dem Zug von Karlsruhe zum Baden Airpark? Vorschlag zur Reaktivierung von Bahnstrecken im Südwesten

Nach einer Untersuchung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) könnten zahlreiche stillgelegte Bahnstrecken in Baden-Württemberg wieder in Betrieb genommen werden. In einer am Montag in Berlin vorgestellten Liste mit bundesweit mehr als 180 Strecken sind rund 40 Vorschläge mit etwa 600 Kilometern Länge für Baden-Württemberg enthalten. Die Strecken wurden zum Teil bereits vor Jahrzehnten stillgelegt.