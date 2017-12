vor 2 Stunden Baden-Baden Mit Schusswaffe bedroht: Unbekannte überfallen Baden-Badener Juwelier

In Baden-Baden kam es am Freitagmorgen gegen 10.10 Uhr zu einem Überfall auf einen Juwelier in der Lichtentaler Straße. Nach Angaben der Polizei betraten vier Personen das Geschäft, wobei einer der Unbekannten eine anwesende Frau mit einer Schusswaffe bedrohte.