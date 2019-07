Die Schule geht zu Ende. Nun stehen sechs Wochen Sommerferien an. Das bedeutet viel Betrieb am Stuttgarter Airport und volle Autobahnen.

Letzter Schultag in Baden-Württemberg: Für knapp 1,5 Millionen Schüler und mehr als 137.000 Lehrer startet heute die unterrichtsfreie Zeit. Am Stuttgarter Flughafen herrscht dann Hochbetrieb. Es wird mit bis zu 50.000 Passagieren gerechnet, die unter anderem in den Urlaub wollen oder schon wieder zurückkommen. An normalen Tagen werden zwischen 30.000 und 35.000 Passagiere abgefertigt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Ein Passagierrekord wird normalerweise eher gegen Ende der Urlaubszeit aufgestellt, wenn die Nachsaison startet und die Geschäftsreisen wieder zunehmen. Am historischen Spitzentag wurden den Angaben zufolge am 28. September vergangenen Jahres 49.049 Passagiere gezählt. Auch auf den Autobahnen im Südwesten wird gleichfalls mit einem starken Reiseverkehrs sowie Staus gerechnet.