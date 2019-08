Die Zöllner des Hauptzollamts Karlsruhe haben in der vergangenen Woche einen besonderen Fund gemacht: Ein Ehepaar aus Frankreich transportierte ohne entsprechende Genehmigung drei lebende, griechische Landschildkröten über die Grenze. Die Tiere wurden von den Beamten beschlagnehmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe haben am vergangenen Mittwoch bei Baden-Baden einen Pkw mit französischer Zulassung überprüft. Die Insassen, ein Ehepaar aus Frankreich, gaben an, aus der Türkei zu kommen und keine verbotenen Waren von dort mitgebracht zu haben.

Bei der weiteren Kontrolle des Pkw wurde auf dem Rücksitz unter Gepäck eine Box aufgefunden, in der sich bei näherem Hinsehen drei lebende griechische Landschildkröten befanden. "Das Ehepaar konnte keines der erforderlichen Einfuhrdokumente für die Tiere vorlegen", teilt das Hauptzollamt Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.

Die Tiere wurden sichergestellt und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden dem Reptilium in Landau übergeben. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das "Washingtoner Artenschutzübereinkommen", das Bundesnaturschutzgesetz und die Abgabenordnung wurde eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro festgesetzt und vor Ort erhoben.