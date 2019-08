vor 3 Stunden Baden-Baden Heuschrecke löst Polizeieinsatz aus: Beamte entlassen das Tier in die Freiheit

Auch die Polizeibeamten erleben wohl ab und an Kurioses: Denn eine Heuschrecke hat in Baden-Baden für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Mann hatte das Tier am Mittwoch in seinem Schlafzimmer für eine größere Spinne gehalten und um Hilfe gerufen, wie die Polizei mitteilte.