vor 2 Stunden Berlin/Baden-Baden Glanz und Glamour in der Kurstadt: Bambi-Verleihung zieht von Berlin nach Baden-Baden

Der Medienpreis Bambi wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Baden-Baden verliehen. Seit 2013 war die Preisverleihung immer in Berlin gewesen, zuvor in wechselnden Städten - etwa in Düsseldorf oder Wiesbaden. Nun sollen die goldenen Rehkitze erstmals im Festspielhaus der Kurstadt verliehen werden, wie Gastgeber Hubert Burda Media am Donnerstag mitteilte.