Großes Glück für einen Lottospieler aus der Nähe von Baden-Baden: Bei der Samstagsziehung sagte der noch unbekannte Tipper die Gewinnzahlen korrekt voraus. Auch ohne passende Superzahl sprang mit 831.000 Euro ein ansehnlicher Gewinn für den „Sechser“ heraus.

Der Lottospieler aus dem Raum Baden-Baden verzeichnete die Gewinnzahlen 23, 27, 29, 36, 38 und 42 der Samstagsziehung vom 12. Mai. Das berichtet die staatliche Toto-Lotto Gesellschaft am Montag in einer Pressemeldung. Einem weiteren Tipper aus dem Saarland gelang dies ebenfalls. Die Gewinnsumme wird geteilt: Die beiden Glückspilze dürfen sich über jeweils 831.457,30 Euro freuen.

Einen noch größeren Gewinn verpasste der badische Lottospieler knapp: Als Superzahl war die 4 auf seinem Spielschein vermerkt, die 0 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre die Gewinnsumme auf 2,7 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit unbesetzt. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch (16. Mai) liegen rund vier Millionen Euro im Gewinntopf des Klassikers.

Wer hinter dem badischen Glückspilz steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Nachbargemeinde Baden- Badens ab. Sein Spieleinsatz in der Lotto-Annahmestelle lag bei vier Euro. Zum Abruf der Gewinnsumme ist jetzt die gültige Spielquittung entscheidend. Den letzten Großgewinn im Raum Baden-Baden hatte es im Januar 2017 gegeben. Seinerzeit freute sich ein Tipper über 100.000 Euro aus der Zusatzlotterie Super 6.