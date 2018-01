Fahrer war betrunken: Hoher Sachschaden bei Unfall in Baden-Baden

Weil er zu schnell und dazu noch betrunken unterwegs war, verursachte am Donnerstagmorgen ein 25 Jahre alter Mann einen schweren Verkehrsunfall in Baden-Baden.

Hoher Sachschaden und mehrere Verletzte, das sind die Bilanz eines Unfalls gegen 5.15 Uhr in der Baden-Badener Solmsstraße, das teilt die Polizei in einer Presseerklärung mit. Ein 25-jähriger Mann kam mit seinem Ford vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit und seines Alkoholpegels von der Straße ab und krachte gegen zwei Bäume. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein 32-jähriger Beifahrer im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Bei dem Unfall wurde er zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Auch der Fahrer, sowie eine weitere, 18 Jahre alte Insassin, wurden bei dem Aufprall verletzt und in die Klinik gebracht. Der 25 Jahre alte Fahrer hatte zudem einen Alkoholwert von über 1,5 Promille im Blut. Der Sachschaden an den Bäumen sowie am Geländewagen beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.