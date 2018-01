Seit Freitagnachmittag fahndet die Polizei in Baden-Baden nach den Insassen eines VW Golf. Der Fahrer war mit einem anderen Fahrzeug zusammen geprallt und anschließend geflüchtet.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden und der Kripo sind seit Freitagnachmittag auf der Suche nach dem Fahrer und zwei weiteren Insassen eines VW Golf. Der Fahrer des schwarzen Volkswagens hatte kurz nach 13 Uhr, auf dem regennassen Kopfsteinpflaster der Schloßstraße, offenbar die Kontrolle über das Auto verloren und war mit einem dort geparkten Pkw zusammengestoßen.

Danach legte der Gesuchte den Rückwärtsgang ein und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Nachdem sich die Spur des Autos zunächst verloren hatte, tauchte der Wagen bei Gaggenau-Selbach verlassen wieder auf. Dort, so die Ergebnisse erster Ermittlungen und Zeugenbefragungen, dürfte das Trio in einen blauen Opel mit Mannheimer Kennzeichen eingestiegen und weitergefahren sein.

Der Grund für die auffällige Fahrt und den Wechsel der Autos dürfte durch den Umstand begründet sein, dass der in der Baden-Badener Innenstadt benutzte VW vor einer Woche in Hessen gestohlen wurde, so die Polizei weiter. Bei den angebrachten Kennzeichen handelte es sich laut Polizei um Fälschungen. Von den Männern und dem blauen Opel fehlt seither jede Spur. Die Beamten der Kripo bitten Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen und oder deren Insassen geben können, sich unter der Telefonnummer 0781/212820 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.