vor 1 Stunde Baden-Baden Ermittlung wegen Brandstiftung: 74-Jähriger in Baden-Baden festgenommen

Ein Feuer in einem vierstöckigen Wohnhaus in Baden-Baden bringt Bewohner in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Ein Verdächtiger ist schnell ausgemacht.