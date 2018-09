vor 22 Stunden Baden-Baden Er soll Steine auf die A5 geworfen haben: 36-Jähriger wegen versuchten Mordes in Haft

Nach Steinwürfen auf fahrende Autos auf der Autobahn 5 bei Baden-Baden sitzt ein 36-Jähriger wegen versuchten Mordes in Haft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, steht er im Verdacht, seit Anfang Juni mehrfach Steine von einer Brücke an der A5 auf fahrende Autos geworfen zu haben.