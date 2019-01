vor 47 Minuten Stuttgart/Baden-Baden Eine von elf nominierten Kurstädten: Baden-Baden strebt in Unesco-Welterbeliste

Die Kurstadt Baden-Baden will in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen werden. Die Kommune und zehn weitere bedeutende europäische Kurstädte des 19. Jahrhunderts werden dafür nominiert, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.