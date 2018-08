vor 1 Stunde Baden-Baden Cannabisfeld mitten im Getreide aus der Luft entdeckt

Ein illegales Cannabisfeld haben Polizisten bei einem Flug im Polizeihubschrauber zufällig aus der Luft entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Polizeihubschrauber am Mittwoch in Baden-Baden im Einsatz, als die Beamten zwischen der A5 und einer Kläranlage die Pflanzen entdeckten. Die Polizei konnte 74 Marihuanapflanzen abernten. Das Gewächs wird den Angaben nach vernichtet.