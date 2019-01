vor 4 Stunden Paris Baden-Baden reicht Welterbe-Antrag mit Partnern ein

Zusammen mit zehn weiteren europäischen Bäderstädten unternimmt Baden-Baden heute in Paris den nächsten Schritt zur Aufnahme in die Unesco-Welterbeliste. Die Botschafter der beteiligten Länder wollen die Anträge unterzeichnen. Aus Deutschland gehören noch Bad Kissingen (Bayern) und Bad Ems (Rheinland-Pfalz) zu dem Verbund unter dem Namen "The Great Spas of Europe".