Baden-Baden: Zwei Handgranaten in Lichtentaler Straße gefunden

In der Innenstadt von Baden-Baden wurden am heutigen Samstag gegen 11.45 Uhr vor einem Geschäft zwei Handgranaten gefunden. Der angrenzende Bereich wurde von der Polizei daher bis 15 Uhr abgesperrt. Bei der Suche nach Verdächtigen hofft die Polizei nun auf Hinweise durch Zeugen.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, haben Entschärfer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg die Fundstücke vor Ort in der Lichtentaler Straße untersucht und im Anschluss abtransportiert. Die Hintergründe, warum die beiden Handgranaten dort platziert wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen, so die Polizei.

Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker wurden die Gegenstände am Nachmittag kontrolliert außerhalb von Baden-Baden gesprengt. Zeugen, die zwischen Freitagabend und Samstag, 11.45 Uhr, im Bereich der Lichtentaler Straße - unweit der Einmündung zur Kreuzstraße - verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte unter der Nummer 0781/212820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.