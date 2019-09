vor 6 Stunden Offenburg Aufs Dach geklettert: Polizei birgt mitten in der Nacht einen Mischlingshund

Ein Mischlingshund hat sich in der Nacht auf Freitag in einem Mehrfamilienhaus "Am Gerberbach" in eine prekäre Lage gebracht: Der dreieinhalbjährige Vierbeiner hatte in den Nachtstunden offenbar seine Kletterkünste entdeckt und war über ein Fenster im Dachgeschoss auf das Schrägdach gelangt.