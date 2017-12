An Ampel eingeschlafen: Polizei weckt betrunkenen Autofahrer

An den Weihnachtsfeiertagen stellte die Polizei in Baden-Baden mehrere Autofahrer, welche sich betrunken ans Steuer gesetzt hatten. Einen Fahrer mussten die Beamten sogar aufwecken - er war an einer Ampel eingeschlafen und verpasste die Grünphase.

Gegen 2.40 Uhr stand der 45-Jährige auf der B3 an der Ecke Industriestraße an der Ampel - und als diese auf Grün sprang, fuhr er nicht weiter. Grund genug für die Beamten, einen Blick in das Innere des Wagens zu riskieren: Dort saß der Mann mit eingelegtem Gang und laufendem Motor am Steuer seines Wagens.

Allerdings hatte er das Umschalten der Ampel verpasst, da er eingeschlafen war. Nach dem Abziehen des Autoschlüssels, wurde der offenbar müde Fahrer zum Zwecke einer Kontrolle durch die Beamten aufgeweckt.

Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol

"Die Müdigkeit des Mannes dürfte unter anderem durch den Alkoholwert von zirka 1,5 Promille begünstigt worden sein", schreibt die Polizei in ihrer Meldung. Anhand der frischen Unfallspuren am Wagen konnte das dazu passende, beschädigte Fahrzeug in der Rheinstraße festgestellt werden. Weitere Schäden durch die Fahrt des 45-Jährigen sind der Polizei bisher nicht bekannt.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der Mann aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sich bereits wegen mehrerer zurückliegender Verkehrsdelikte verantworten muss.

Zwei weitere Fälle von Alkoholmissbrauch am Steuer

Doch nicht nur der 45-jährige war über die Weihnachtsfeiertage in Baden-Baden alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs: Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages, 26. Dezember, fiel den Beamten gegen 17.30 Uhr ein Autofahrer auf, der seinen Wagen in Schlangenlinien über die B500 steuerte.

Aus diesem Grund wurde der Mann von der Polizei kontrolliert, wobei die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von über einem Promille. Der 57-Jährige musste den Beamten seinen Führerschein überlassen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Weiterhin wurde 24 Jahre alter BMW-Fahrer wurde von der Baden-Badener Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt. Der Mann geriet am Mittwoch gegen 1 Uhr in das Visier von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der 24-Jährige muss laut Polizei nun mit einem Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.