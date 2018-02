Die Beamten der Polizei dürften nicht schlecht gestaunt haben, als ein mit Blaulicht versehener Ford an ihnen vorbei raste. Und dazu lieferte der Fahrer noch eine skurrile Ausrede.

Die Beamten der Autobahnpolizei Bühl beobachteten am Donnerstagabend den Verkehr auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden an der A5, als ihnen ein eilig in Richtung Süden fahrender Ford auffiel. Der Fahrer hatte zudem ein eingeschaltetes Blaulicht an seinem Auto, wie die Polizei in einem Bericht mitteilt.

Bei der Kontrolle durch die beiden Beamten, gab der Fahrer des Autos an, sich in eiliger Mission zu befinden. Der 26-Jährige sei für ein Organtransportunternehmen unterwegs. Bei einer genaueren Untersuchung konnten die Polizisten weder ein transportiertes Körperteil noch einen Auftrag für die Abholung eines Organs finden. Dem eiligen Fahrer wurde ein Bußgeld auferlegt. Außerdem wurde dem 26 Jahre alten Mann die Nutzung des illegal angebrachten Blaulichts untersagt.