17.07.2018 08:15 Karlsruhe Am Baden-Airpark aufgeflogen: 36-Jähriger versteckt 60.000 Euro Bargeld in Reisegepäck

Viel Mühe hat sich ein 36-Jähriger beim Verstecken von 59.500 Euro in seinem Reisegepäck gegeben - es wurde aber doch vom Zoll entdeckt. Die Beamten hatten den Mann bereits am Dienstag der vergangenen Woche am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden angesprochen, wie das Hauptzollamt nun mitteilte.