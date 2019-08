In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 1.00 Uhr ein Pizzabote in Hochstetten von zwei bislang unbekannten, mit Pistole bewaffneten Täter überfallen und beraubt.

Laut Polizei war der 37-jährige Pizzabote mit einer Lieferung in den Mittelpfad bestellt worden. Dort angekommen, rannten plötzlich zwei Männer auf ihn zu, bedrohten ihn mit einer Pistole und forderten von ihm die Herausgabe seiner Einnahmen. Als er sofort in englischer Sprache um Hilfe rief, schlug ihm der bewaffnete Täter mit dem Pistolengriff gegen den Kopf, sodass er rücklings zu Boden ging und daraufhin sein gesamtes Schein- und Münzgeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages auf den Boden warf. Die Täter nahmen das Geld und wohl auch das dabei zu Boden gefallene Mobiltelefon des Opfers an sich und rannten davon. Der Pizzabote benachrichtigte kurze Zeit später die Polizei. Bisher wurden die Täter noch nicht gefunden. Sie sollen ca 190 cm groß, schlank, schwarz gekleidet und mit Tüchern maskiert gewesen sein, sodass nur die Augen zu sehen waren.

Mögliche Zeugen des Vorfalles sollten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden