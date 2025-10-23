Bombenentschärfung in Rastatt: Welche Busse und Bahnen fahren am Sonntag?

Am Sonntag, 26. Oktober 2025, wird in Rastatt eine Weltkriegsbombe entschärft. Daher muss der Bahnverkehr rund um den Rastatter Bahnhof zwischen 11 und mindestens 13 Uhr unterbrochen werden.

Keine S7 und S8 in Richtung Rastatt

Die Stadtbahnlinien S7 und S8 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) können in dieser Zeit Rastatt nicht passieren:

Aus Süden (Achern) enden die Bahnen in Baden-Baden

Aus Norden (Karlsruhe) in Ötigheim

Aus dem Murgtal in Kuppenheim .

Luftbild des Bahnhofs Rastatt. Foto: Uli Deck

Für alle drei Richtungen richtet die AVG einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein. Auch die Deutsche Bahn bietet einen Ersatzverkehr an.

Nach aktuellem Stand soll die Sperrung bis etwa 13 Uhr dauern, kann sich aber bei Bedarf bis 15 Uhr verlängern – der Busverkehr würde entsprechend fortgesetzt.

Bombenentschärfung in Rastatt: Ersatzverkehr zwischen Karlsruhe und Baden-Baden

Die Bombenentschärfung in Rastatt wirkt sich zudem auf den Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und Baden-Baden aus. Laut DB Regio Baden-Württemberg kommt es zwischen 10.30 Uhr und etwa 15 Uhr zu Zugausfällen und Ersatzverkehr auf den Linien:

RE 2 (Karlsruhe – Konstanz)

RE 7 (Karlsruhe – Basel)

Die Züge aus Richtung Offenburg enden und beginnen während der Sperrung in Baden-Baden. Zwischen Karlsruhe und Baden-Baden fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen ohne Zwischenhalt.

Abfahrt Karlsruhe: jeweils zur Minute 15

Abfahrt Baden-Baden: jeweils zur Minute 35

Fahrzeit: etwa 35 Minuten

SEV statt ICE (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Für Fahrgäste von und nach Rastatt verkehrt zusätzlich ein Ersatzverkehr der AVG (Linie S7) mit Bussen zwischen Ötigheim, Rastatt und Baden-Baden.

Die Bahn bittet Reisende, nicht zwingend notwendige Fahrten zu verschieben und sich vor Reiseantritt über aktuelle Verbindungen auf bahn.de, im DB Navigator oder telefonisch unter 030 / 2970 zu informieren.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.