Offenburg vor 3 Stunden

Feuer in Flüchtlingsunterkunft: 16 Container brennen am Mittwochmorgen

Nach Angaben der Polizei meldeten Bewohner einer Gemeinschaftsunterbringung am Mittwochmorgen, 3. Mai, ein Feuer in einer Containerwohnanlage am Sägeteich in Offenburg.