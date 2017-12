22.12.2017 17:55 Karlsruhe EnBW treibt Aufbau von Schnellladestationen voran

Innerhalb eines Jahres hat der Energieversorger EnBW nach eigenen Angaben Schnellladestationen für Elektroautos an mehr als 100 Standorten aufgebaut. Die meisten Lademöglichkeiten befänden sich an Autobahnen, teilte das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mit.