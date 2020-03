vor 58 Minuten Stuttgart 250 Millionen Euro in zwei Jahren investiert: Mehr soziale Wohnungen entstehen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr mit Landesmitteln 891 neue Sozialwohnungen gebaut worden. Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut verwies am Montag in Stuttgart auf die bereitgestellten Fördermittel.