vor 3 Stunden Karlsruhe ZKM-Chef Weibel unterstützt kritische Staatstheater-Mitarbeiter

Das Badische Staatstheater in Karlsruhe kommt nicht zur Ruhe: Die Mitarbeiter bekommen nun weitere Rückendeckung. Karlsruher Kulturschaffende, darunter der Chef des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM), Peter Weibel, wollen am Freitag, 10 Uhr, ihre Solidarität mit den Mitarbeitern bekunden. "Wir erklären uns solidarisch mit den Kollegen des Staatstheaters, mit den Opfern einer Machtpolitik, die ihr Schweigen brechen und an die Öffentlichkeit gehen mussten, um nicht weiter zu leiden", heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.