Das Forum für Hörspiel-Fans wurde erstmals 2004 beim WDR in Köln veranstaltet. Das mehrtägige Hörspiel-Festival präsentiert herausragende Neuproduktionen der Landesrundfunkanstalten der ARD und des Deutschlandradios.

Seit dem Jahr 2015 sind auch der Österreichische Rundfunk (ORF) und das Schweizer Rundfunk und Fernsehen (SRF) als Mitveranstalter mit ihren Produktionen vertreten. Das Festival findet seit 2006 im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe und an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) in Karlsruhe statt.

Ein Preis für die beste schauspielerische Leistung

Eine unabhängige fünfköpfige Jury entscheidet aus der Auswahl der eingereichten Produktionen über die Vergabe des Deutschen Hörspielpreises der ARD. Dieser wird in der Nacht der Gewinner gemeinsam mit dem ARD Online Award, dem ARD PiNball (von 2006 bis 2012 "Premiere im Netz"), dem Deutschen Kinderhörspielpreis und dem Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe vergeben.

Seit 2016 wird zusätzlich ein Preis für die beste schauspielerische Leistung in einem Hörspiel vergeben. Das Programm der "ARD Hörspieltage" bietet aber auch Symposien, Live-Hörspiele, Konzerte, Klanginstallationen, Vorträge und Raum für Diskussion zwischen Autoren und Hörern. Grund genug, sich mit dem Festivalleiter Walter Filz zu unterhalten.

Was macht die Hörspieltage eigentlich grundlegend aus?

Die Mischung aus Publikumsevent und Branchentreffen. Der Austausch zwischen Macher und Hörer. Das gibt es beim Hörspiel nur hier. Fast ein bisschen wie die Buchmesse an den Publikumstagen.

Was sind schöne (Experten-)Tipps 2022?

Wenn es um Tipps in Sachen beste Hörspiele geht, muss ich mich als Festivalleiter natürlich bedeckt halten. Da sind wir ja mitten im Wettbewerb. Ansonsten: das Live-Hörspiel "Android ergo sum" des Trios Dlé ist wirklich spektakulär. Vom Event-Tag zum Thema Serien verspreche ich mir hochinteressante Einblicke und spannende Hintergründe zu dem, was die Hörspielszene derzeit umtreibt und macht. Und, und, und ... alles andere kann ich auch nur schwerst empfehlen.

Warum sind die Veranstaltungsorte ZKM und HfG in Karlsruhe, warum passt das so gut?

ZKM und HfG sind eine in Deutschland einzigartige Kombination zweier Institutionen, die für kreativen und innovativen Umgang mit Medien stehen. Da fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Und außerdem: es ist einfach toll, dort zu sein! Ein großartiger Ort mit einer großartigen Atmosphäre. Wenn ich durch die Türen des ZKM gehe, denke ich jedesmal ein großes "JA".

Die Hörspieltage sind ja multinational aufgestellt - macht das das Festival (auch thematisch) stärker?

Auf jeden Fall wird das Festival dadurch vollständig. Mit der Teilnahme Österreichs und der Schweiz können wir wirklich das komplette deutschsprachige Hörspiel präsentieren - und repräsentieren. In all seinen Facetten. In seinen Traditionen. In seiner ganzen thematischen Vielfalt. Und in der Vielfalt der Herangehensweise. Also: vielstimmig in einer Sprache.

Wie haben sich Ihrer Meinung nach die Hörspieltage über die Jahre entwickelt?

Die Hörspieltage haben sich entwickelt, wie sich das Hörspiel entwickelt hat. Anfangs ging es darum, dem Publikum das Hörspiel nahe und näher zu bringen. Hörspiel "zum Kennenlernen". Hörspiel "zum Anfassen". Hörspiel "direkt". Das war noch in vordigitalen Zeiten, als man zu einer bestimmten Zeit vorm Radio sitzen musste, um Hörspiel zu hören. Inzwischen ist das Hörspiel über digitale Plattformen - allen voran die ARD Audiothek - dem Publikum so nahe wie nie. Sehr sehr viele Menschen haben das Hörspiel für sich entdeckt.

Denen müssen wir nicht mehr unbedingt zeigen, was Hörspiel ist, sondern welche Vielfalt es da gibt und wie wir Hörspiel machen. Wir wissen, dass wir ein interessiertes Publikum haben - und daher ist das Festival viel stärker auf Augenhöhe mit unserem Publikum. Und es ist auch ein wenig konzentrierter geworden in den Angeboten. Wir verstehen uns weniger als Markt aller Möglichkeiten, sondern setzen starke Akzente, gucken - beziehungsweise hören - auf Entwicklungen und Tendenzen. In diesem Jahr eben auf das Thema Serien.

Termin: 11. bis 13. November, Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe und Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe, Karlsruhe