Entspannt zu lokalen Bands in der Günther-Klotz-Anlage sitzen, ein kühles Getränk genießen und einen Happen essen: Das bietet die Warm-up-Veranstaltung zu "Das Fest" - in Karlsruhe, das sogenannte Vorfest.

Für viele Karlsruher spiegelt die Veranstaltung, welche traditionell in der Woche vor dem Fest, stattfindet den ursprünglichen Charakter von "Das Fest" wieder. Beliebt ist es beim Publikum allemal. 2023 machen die Veränderungen auch beim Vorfest nicht Halt: Mit "Das Fest am See" verpassen die Fest-Macher dem Event einen schmuckhaften Namen. Wie kam es dazu?

2023 kein Vorfest - sondern Das Fest am See!

"DAS FEST AM SEE klingt einfach schöner als VorFEST", so Pressesprecher Philipp Schätzle gegenüber ka-news.de, "Wir wollen damit den sieben Tagen Festival am See vor DAS FEST durch den neuen Namen einfach auch mehr Wertigkeit und Selbständigkeit verschaffen, die es auf jeden Fall verdient."

Außer dem Namen hat sich beim Vorfest nichts geändert: Auch 2023 startet es eine Woche vor der Hauptveranstaltung und bietet kostenlosen Besuch von lokalen Bands und Künstlern. Es folgen alle Infos zu Programm und Line-up.

Das Fest am See 2023: Wann gibt es das Vorfest?

Das Fest am See startet am Mittwoch, 12. Juli, um 18 Uhr und endet am Dienstag, 18. Juli, um 0 Uhr.

Ist Das Fest am See 2023 kostenlos?

Ja, das Vorfest ist kostenlos.

Das Fest am See 2023: Wo gibt es das Vorfest?

Die Auftritt finden alle auf der Cafébühne statt: Sie findet sich in der Günther-Klotz-Anlage am See.

Line-up zu Das Fest am See 2023: Welche Bands spielen auf dem Vorfest?

Das Fest am See: Line-up am Mittwoch, 12. Juli

18 Uhr: Dickes Blech

19.30 Uhr: Die Schumacherin & der Herr Müller

21.30 Uhr: Easy Road

Das Fest am See: Line-up am Donnerstag, 13. Juli

18 Uhr: Marco Augusto

19.30 Uhr: Mickela

21.30 Uhr: Danny & The Boys

Das Fest am See: Line-up am Freitag, 14. Juli

18 Uhr: Pickup The Harp

19.30 Uhr: Dapperdan Men

21.30 Uhr: Nachtflug

Vorfest 2017: Auftritt "When Neil Was Young" | Bild: Paul Needham

Das Fest am See: Line-up am Samstag, 15. Juli

19 Uhr: Zimmer mit Musik

21.15 Uhr: Olli Roth & Band

Das Fest am See: Line-up am Sonntag, 16. Juli

11 Uhr: Bigband des Helmholtz-Gymnasiums Karlsruhe

21.15 Uhr: Blockbuster feat. Voices of KA

Das Fest am See: Line-up am Montag, 17. Juli

18 Uhr: Mike and the Tin Canns

19.30 Uhr: Alessandro Pola

21.30 Uhr: Paule Popstar & The Burning Elephants

Das Fest am See: Line-up am Dienstag, 18. Juli

18.30 Uhr: Amy Sue & Friends

21 Uhr: X-Friends

Weiterführende Infos zu den Künstlern unter https://www.dasfest.de/lineup-2023/das-fest-am-see

Das Fest am See 2023: Essen und Trinken auf dem Vorfest?

Essens- und Getränkestände sind rund um die Cafébühne aufgebaut. Auch Merchandise für Das Fest kann bereits erworben werden.

Das Fest am See 2023: Wann öffnet das Vorfest?

Mittwoch bis Dienstag, 12. bis 18. Juli: Von 17.30 bis 0 Uhr ist der Vorfest-Bereich geöffnet.

Karlsruhe Das Fest in Karlsruhe: Der Publikumsmagnet aus der Fächerstadt Das könnte Sie auch interessieren